Азербайджан обвинил Армению в нарушении трёхстороннего заявления

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении трёхстороннего заявления в связи с незаконным размещением армянских вооружённых сил в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается , армянская сторона в последние дни выступает с «попытками создать новые военные посты близ населённых пунктов Мухтаркенд, Шушакенд, а также в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов, где временно размещены российские миротворцы».

В ведомстве подчеркнули, что подобная ситуация возникла на фоне избрания нового министра обороны Армении Аршака Карапетяна, который, как указано в сообщении, дал приказ по «использованию всех средств для применения силы».

В заявлении Минобороны также говорится, что армия Азербайджана будет предпринимать адекватные ответные меры на попытки Армении разместить своих военных в местах временной дислокации российских миротворцев в Карабахе.

Ранее сообщалось о визите главы Минобороны Армении Аршака Карапетяна в Москву, в ходе которого было запланировано обсуждение ситуации на границе Армении и Азербайджана, которая остаётся неспокойной.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.