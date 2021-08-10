Глава Минобороны Армении встретится с Шойгу в Москве

Министр обороны Армении Аршак Карапетян проведёт во вторник встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

10 августа министр обороны Аршак Карапетян по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу отправился с рабочим визитом в Москву, — говорится в сообщении.

Министры обсудят ситуацию на границе Армении и Азербайджана, которая остаётся неспокойной. Карапетян проведёт ряд других рабочих встреч, помимо переговоров с Шойгу.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре обсудили вопросы нормализации обстановки в районе границы Армении и Азербайджана, а также отметили важность возобновления деятельности Трёхсторонней рабочей группы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.