Москва и Баку обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора Лавров и Байрамов затронули пути нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы. Министры отметили важность скорейшего возобновления деятельности Трёхсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в Карабахе.

Кроме того, Лавров и Байрамов обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международной повестки дня.

Ранее Байрамов заявил, что Азербайджан не заинтересован в напряжённости на границе с Арменией и является сторонником дипломатического решения конфликта.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.