Азербайджан выступил за дипломатическое разрешение конфликта с Арменией

Азербайджан не заинтересован в напряжённости на границе с Арменией и является сторонником дипломатического решения конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Его слова приводит РИА Новости.

Байрамов провёл телефонный разговор со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клааром. Он сообщил, что в последние дни на границе между двумя странами со стороны Армении были совершены провокации, в результате которых был убит один азербайджанский военнослужащий и двое получили ранения. В МИД Азербайджана отметили, что Баку отвечает на эти военные провокации и защищает международные границы республики.

Было подчёркнуто, что Армения должна положить конец подобному безответственному поведению и выполнить взятые на себя обязательства, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении соглашения о прекращении огня на границе, достигнутого при посредничестве российских миротворцев. В Баку отметили, что Ереван нарушил соглашение в ночь на 29 июля. Позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, были обстреляны из автоматов и гранатомётов в период с 02:45 до 03:40.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.