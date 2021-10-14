ОДКБ оценила договорённости по Карабаху

Договорённостей по Карабаху достаточно для окончательного политического урегулирования в регионе. Как сообщает Sputnik Армения, об этом заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Он отметил стабильную ситуацию в регионе.

При посредничестве РФ боевые действия удалось остановить. Достигнутые на настоящее время договорённости способствуют формированию необходимых условий для окончания политического урегулирования кризиса вокруг Карабаха, — сказал Сидоров.

По его словам, несмотря на напряжённость с мая 2021 года, в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к налаживанию конструктивного диалога между сторонами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выступает за последовательное неукоснительное соблюдение всех положений трёхстороннего соглашения лидеров Азербайджана, России и Армении, заключённого 10 ноября 2020 года. Дипломат также призвала стороны устранить имеющиеся взаимные раздражители в гуманитарном поле, в том числе обменяться пленными по формуле «все на всех» и картами минных полей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта, и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.