Обвиняемого по делу МН17 взяли под стражу в Донецке

https://static.news.ru/photo/44509c32-920b-11e9-b2cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dai Tianfang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, Леонид Харченко был арестован в Донецке ещё в марте.

Отмечается, что в Нидерландах Харченко, служившему в ГРУ ДНР, предъявили официальные обвинения в причастности к крушению 9 марта. 11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями ДНР и арестован, но совсем по другому уголовному делу.

Обвинения смешные — якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия, — рассказал Би-би-си один из источников.

По мнению сослуживцев, Харченко хотят изолировать, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины. При этом они находят такой жёсткий метод охраны странным.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее NEWS.ru писал, что суд по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом возобновится, как и планировалось, 8 июня в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах. В заявлении суда говорится, что из-за ситуации с коронавирусом присутствовать на слушаниях сможет ограниченное число людей.