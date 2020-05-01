Судебные слушания по делу МН17 пройдут 8 июня

https://static.news.ru/photo/f0b24282-8bac-11ea-8faf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом возобновится, как и планировалось, 8 июня в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах. В заявлении суда говорится, что из-за ситуации с коронавирусом присутствовать на слушаниях сможет ограниченное число людей.

Как и было запланировано, слушания по уголовному делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня. Тем не менее в связи с коронавирусом и соответствующими национальными мерами будут внесены коррективы в предстоящий блок судебных слушаний, — говорится в заявлении окружного суда Гааги, которое приводит РИА Новости.

Помимо работников суда, на слушаниях по данному делу смогут присутствовать максимум два адвоката родственников, два представителя защиты. При этом люди с симптомами простуды или высокой температурой в здание допущены не будут.

Пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день. Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены, — подчеркнули в ведомстве.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Ранее технический эксперт Юрий Антипов проанализировал химический анализ элементов, которые были собраны на месте крушения Boeing 777. По его словам, они не являются обломками ракеты «Бук». Таким образом, основная версия следствия из Нидерландов зашла в тупик, писал NEWS.ru.