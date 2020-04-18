Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по крушению МН-17

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В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Москва» 20 апреля встанет в док предприятия «Ремкор» на финальный этап ремонта, полностью восстановить техническую готовность корабля планируется к июлю. Затем экипаж крейсера сдаст курсовые задачи в Чёрном море, и...