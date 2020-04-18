Оружие

Химический анализ показал ошибку следствия Нидерландов по крушению МН-17

14:39, 18 апреля 2020
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Технический эксперт Юрий Антипов проанализировал химический анализ элементов, которые были собраны на месте крушения Boeing-777. По его словам, они не являются обломками ракеты «Бук». Таким образом, основная версия следствия из Нидерландов зашла в тупик.

Металлические кусочки были значительно деформированы. Это заставило задуматься об их происхождении.

Инструментальную сталь расплющить практически нереально. Тем более — при ударе о конструкцию самолета, — заявил Антипов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела МН17. Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате происшествия скончались 298 человек.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях