Spiegel: антироссийские санкции раскалывают Европу

Чем сильнее ужесточаются санкции против России, тем больше трещин на европейском фронте, написал журналист Маркус Беккер в немецком еженедельнике Spiegel. По мнению автора, на прошедшем саммите Евросоюза в Версале главы стран должны были прийти к общему мнению по санкциям против РФ и членству Украины в ЕС. Однако этого, как считает Беккер, не произошло.

Чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте, — написал журналист.

По его мнению, лидеры европейских государств по результатам саммита пришли лишь к тому, что Киев должен пройти все процедуры для членства в Евросоюзе без каких-либо преференций. Ещё одно требование членов ЕС о прекращении импорта российской нефти также было отвергнуто.

Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС, — добавил Беккер.

Он добавил, что среди причин отказа от усиления санкций указывается риск беспрецедентного подорожания энергии. Беккер написал, сто во избежание этого Греция, Италия и Испания предложили ограничить цены на энергоносители, но от них отвернулись Германия и Нидерланды.

Страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Канада запретила импорт российских нефтепродуктов, говорится на сайте правительства страны. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В связи с этим на Россию обрушилась самая жёсткая волна санкций со стороны других государств.