Макрон заявил, что ЕС готов принять новые санкции против России

Страны Евросоюза готовы принять решение о дополнительных санкциях против России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что Берлин и Париж продолжат давить на Москву, чтобы добиться урегулирования ситуации на Украине.

Мы готовы принять решение о новых санкциях. Все варианты [ограничений] на столе, — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция вместе с Германией продолжит путь давления на Россию и «требовательного диалога» с ней.

По словам Макрона, действия ЕС в отношении Москвы строятся по трём направлениям: cанкции против России, поддержка Украины, а также попытка «дипломатической изоляции РФ». При этом Брюссель будет убеждать Путина вернуться за стол переговоров.

Сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. А с 22 февраля на страну наложили ещё 2778 ограничительных мер. Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР.

По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США — 1194, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766 и Франция — 760.