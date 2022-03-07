Castellum.AI признал Россию страной с самым большим количеством санкций

Сервис слежения за санкциями Castellum.AI назвал Россию страной, в отношении которой было введено больше всего санкций за несколько лет. А с 22 февраля на страну наложили ещё 2778 ограничительных мер, приводит рейтинг сервиса РИА Новости.

Всего с учётом предыдущих мер на Россию с 2014 года и по состоянию на 7 марта 2022 года было наложено 5532 санкции. По количеству ограничений РФ значительно опережает идущие следом Иран, Сирию и КНДР. По сообщению сервиса, больше всего санкций в отношении России ввели США — 1194, Канада — 908, Швейцария — 824, Евросоюз — 766 и Франция — 760. Большая часть ограничений — индивидуальная.

С 8 марта новый пакет санкций против России внесла Япония. Под ограничения попали 12 россиян, включая Алишера Усманова и журналиста Владимира Соловьёва. Также Токио вводит запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования.

Ранее министр юстиции и государственной администрации Хорватии Иван Маленица заявил, что в Хорватии рассмотрели возможную блокировку собственности жителей России на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Он добавил, что результаты беседы представителей ведомства станут известны в скором будущем.