Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые ранее проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сегодня, 11 марта, ввела санкции против 386 членов Думы, нижней палаты российского парламента, за поддержку украинских сепаратистских районов Луганска и Донецка, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в рамках ограничений для данных лиц вводится зaпрет на въезд в Британию и ведение бизнеса в стране. Их активы будут заморожeны.

В марте глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 в ближайшее время готовятся ввести новый пакет санкций против России. Об этом глава английской дипломатии сообщила на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне. При этом Трасс не уточнила, о каких именно санкциях на этот раз идёт речь, но подчеркнула, что рестрикции направлены на «ослабление российской экономики».

По словам Трасс, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.