Глава МИД Британии заявила о подготовке нового пакета санкций против России

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 в ближайшее время готовятся ввести новый пакет санкций против России. Об этом глава английской дипломатии сообщила на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне, пишет ТАСС.

При этом Трасс не уточнила , о каких именно санкциях на этот раз идёт речь, но подчеркнула, что рестрикции направлены на «ослабление российской экономики».

Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций, — сказала глава Форин-оффиса.

По словам Трасс, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.

Министр иностранных дел Британии призвала и другие страны присоединиться к санкциям против России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва готова противостоять санкциям и другим ограничениям, которые вводятся против неё в последнее время. Будет тяжело, но паники нет.