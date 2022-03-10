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Глава МИД Британии заявила о подготовке нового пакета санкций против России

Глава МИД Британии Трасс заявила о подготовке странами G7 нового пакета санкций против РФ
01:44, 11 марта 2022
Глава МИД Британии заявила о подготовке нового пакета санкций против России Лиз Трасс Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что страны G7 в ближайшее время готовятся ввести новый пакет санкций против России. Об этом глава английской дипломатии сообщила на выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне, пишет ТАСС.

При этом Трасс не уточнила, о каких именно санкциях на этот раз идёт речь, но подчеркнула, что рестрикции направлены на «ослабление российской экономики».

Мы уже работаем с G7 над новым пакетом санкций, — сказала глава Форин-оффиса.

По словам Трасс, западные страны своими действиями намерены лишить финансирования российское правительство. Глава МИД поделилась мнением, что экономика России «уже серьёзно пострадала» в результате «нажима» G7.

Министр иностранных дел Британии призвала и другие страны присоединиться к санкциям против России.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва готова противостоять санкциям и другим ограничениям, которые вводятся против неё в последнее время. Будет тяжело, но паники нет.

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