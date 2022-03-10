В МИД заявили о готовности России противостоять санкциям

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Москва готова противостоять санкциям и другим ограничениям, которые вводятся против неё в последнее время. Будет тяжело, но паники нет, отметил он в беседе с «Известиями».

То, что нам будет тяжело, это понятно. То, что мы готовы выстоять, это тоже понятно. С одной стороны, без паники, с другой стороны, без какого-то шапкозакидательства или без показного безразличия и самоуспокоения, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что поскольку Россия является значительным участником мировых хозяйственных связей, введение против неё санкций, серьёзно ударит и по тем, кто их вводит.

Ранее стало известно, что инфляция в России к концу года достигнет 20%, а ВВП сократится на 8%. При этом уже в 2023 году экономика начнёт расти, считают эксперты, опрошенные ЦБ. По мнению аналитиков, в 2023 году инфляция замедлится до 8%, а в 2024 году составит лишь 4,8%. Будет снижаться и ставка ЦБ. Если в конце года она составит 18,9%, то уже в конце 2024 года опустится до 7,8%.