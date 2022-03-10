Аналитики спрогнозировали в 2022 году инфляцию в 20%

Инфляция в России к концу года достигнет 20%, а ВВП сократится на 8%. При этом уже в 2023 году экономика начнёт расти, считают эксперты, опрошенные ЦБ в ходе макроэкономического опроса профессиональных аналитиков, сообщает РИА Новости.

По мнению аналитиков, в 2023 году инфляция замедлится до 8%, а в 2024 году составит лишь 4,8%. Будет снижаться и ставка ЦБ. Если в конце года она составит 18,9%, то уже в конце 2024 года опустится до 7,8%.

Номинальная зарплата будет расти невысокими темпами — в 2022 и 2023 годах её рост не превысит 9,5%, а в 2024 — 6,8%. Курс доллара в среднем в этом году будет держаться на уровне 110 рублей, и в 2024 году не поднимется выше 120 рублей.

Темпы роста экономики выйдут в плюс в 2023 году, когда составят 1%, в 2024 году они вырастут до 1,5%.

Высокая неопределённость условий, быстрое изменение экономической ситуации, в свою очередь, обусловили весьма широкий разброс оценок, — прокомментировал итоги опроса зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Ранее стало известно, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила: в России из-за введённых санкций возможен дефолт. Она отметила, что не намерена «спекулировать» на тему «возможного дефолта» экономики РФ. При этом добавила, что беспрецедентные санкции, введённые в отношении России, загнали страну в рецессию.