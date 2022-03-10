Глава МВФ допустила дефолт в России на фоне санкций

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева допустила, что в России из-за введённых санкций возможен дефолт. Георгиева в эфире телеканала CNBC отметила, что не намерена «спекулировать» на тему «возможного дефолта» экономики РФ.

Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер, — высказала свои доводы глава МВФ.

Повлиять на это, по мнению директора-распорядителя Фонда, может то, как долго будет сохраняться действие санкций, а также возможность РФ выплачивать свои долги. По словам Георгиевой, ни то, ни другое «пока не ясно».

Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным, — высказала своё мнение глава МВФ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством заявил, что Россия будет погашать внешние задолженности в рублях. Конвертирование их в валюту станет возможным после разморозки золотовалютных резервов страны.