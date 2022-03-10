В Минфине рассказали, как Россия будет расплачиваться по внешним долгам

Россия будет погашать внешние задолженности в рублях. Конвертирование их в валюту станет возможным после разморозки золотовалютных резервов страны, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством, передаёт РИА Новости.

Мы будем погашать наши внешние обязательства в рублях, а конвертацию будем осуществлять за счёт разморозки золотовалютных резервов, — цитирует его агентство.

Заморозку золотовалютных резервов РФ министр расценил как объявление Западом дефолта по обязательствам перед Россией. Он также добавил, что объявлением санкций страны Запада развернули, по сути, финансовую и экономическую войну против РФ.

Ранее в Банке России рассказали, что внешний долг страны на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За прошедший год он вырос на $11 млрд. В регуляторе заявили, что резиденты РФ из стран, не присоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на момент выплаты. Ограничений на использование направленных кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.