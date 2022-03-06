Центробанк пояснил правила выплат по российскому внешнему долгу

Резиденты РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против страны, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на момент выплаты. Об этом говорится в разъяснениях по правилам выплат по внешнему долгу российских эмитентов в комплексе особого временного порядка его обслуживания для поддержания финансовой стабильности рынка РФ, подготовленных Банком России.

Кредиторы — резиденты РФ и кредиторы из стран, не присоединившиеся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов РФ в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объёме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения — в валюте долга, — сообщил ЦБ.

По информации регулятора, каких-то ограничений на использование направленным кредиторам рублей, в том числе в вопросе проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет.

Что касается рублёвых выплат, которые пойдут для погашения долговых обязательств в адрес кредиторов из стран, поддержавших санкции против России, они будут зачисляться на счета типа «С», которые будут открыты в российских и иностранных банках.

Режим счёта «С» будет определён решением Банка России и предполагает возможность проведения операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществление налоговых платежей, а также переводы между счетами «С», — уточнил Центробанк.

Ранее указ о том, что российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях в особом порядке, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Также речь может идти и об «ином порядке» выплат — его для кредитных и некредитных финансовых организаций определяет Центробанк, а для всех прочих должников это делает Минфин.