Внешний долг России вырос на $11 млрд за 2021 год

Объём внешнего долга Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За 2021 год он увеличился на $11 млрд, сообщается на сайте Банка России.

При этом отмечается , что иностранная задолженность органов государственного управления снизилась на $2,5 млрд из-за сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги. Внешняя задолженность банков с начала года выросла на $7,7 млрд вследствие привлечения средств нерезидентов при межбанковских операциях, а иностранные долговые обязательства прочих секторов стали меньше на $15,3 млрд за счёт сокращения внешних кредитов.

Ранее эксперты заявили, что наличие внешнего долга — это не признак экономических проблем в стране. В России уровень внешнего долга по-прежнему остаётся низким в сравнении с другими крупными экономиками. Сообщалось, что лидером по госдолгу сейчас является Япония, он равен 234% ВВП. Также высокий государственный долг у Великобритании — 144%, у США — 160% и у стран еврозоны — 120,4%.

Эксперты пояснили, что в обозримом будущем проблем с обслуживанием долга не предвидится, несмотря на колоссальные уровни долговой нагрузки во многих крупных странах. Крупнейшие мировые регуляторы годами сохраняют режим сверхнизких ставок, и это сильно упрощает обслуживание долга.