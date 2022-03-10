Канада запретила импорт российской нефти

Канада запретила импорт российских нефтепродуктов, говорится на сайте правительства страны. Кроме того, правительство Канады запретило гражданам своей страны покупать и приобретать «ряд нефтепродуктов» из России или от любых людей в России.

Правила запрещают любому лицу в Канаде или любому канадцу за пределами Канады импортировать, покупать или приобретать определённые конкретные нефтепродукты из России или от лица, находящегося в этой стране, — сказано в письме.

Напомним, ранее министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни предложили заменить российское сырьё в США и других странах канадской нефтью. По мнению Сэвидж, поставки из Канады — более удачное решение, чем транспортировка сырья из Венесуэлы.

Ранее, 7 марта делегация США прилетела в Венесуэлу для обсуждения перспектив ослабления нефтяных санкций против Каракаса. Таким образом американцы делают попытки найти альтернативу России на нефтяном рынке. Однако обе стороны не обнаружили точек соприкосновения.