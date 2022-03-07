Канада предложила снабжать США и мир собственными запасами нефти

Канадская нефть может заменить российское сырьё в США и других странах, соответствующее предложение внесли министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни, пишет «Газета.Ru». По мнению Сэвидж, поставки из Канады — более удачное решение, чем транспортировка сырья из Венесуэлы.

США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир, — написала Сэвидж в Twitter.

Кенни в свою очередь сообщил, что Соединённые Штаты планируют замещение экспорта российской нефти поставками сырья из Ирана и Венесуэлы после отмены санкций.

Политик уточнил, что вместе с президентом США Джо Байденом они могли бы обсудить транспортировку 1 млн баррелей в день. Кенни добавил, что для этого нужно сначала отменить блокировку приграничного трубопровода Keystone XL.

Фьючерсы на газ в Европе продолжают стремительно расти, спустя час с момента открытия торгов исторический максимум обновлён несколько раз. По последним данным, уже преодолена отметка в $3200 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, апрельские фьючерсы по индексу наиболее ликвидного хаба TTF уже на открытии торгов продавались за $2366,8 за тысячу кубометров, а спустя несколько минут цена превысила $2500, после чего вышла за границу в $2700.