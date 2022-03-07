Делегаты США решили найти альтернативу российской нефти

Делегация США прилетела в Венесуэлу для обсуждения перспектив ослабления нефтяных санкций против Каракаса. Таким образом американцы делают попытки найти альтернативу России на нефтяном рынке. Однако обе стороны не обнаружили точек соприкосновения, сообщает РИА Новости.

Дискуссию от Соединённых Штатов вёл старший директор по Западному полушарию Совета национальной безопасности Хуан Гонсалес и поверенный в делах США в Венесуэле Джеймс Стори. Венесуэлу в переговорах представлял президент страны Николас Мадуро и вице-президент Делси Родригес, пишет Reuters.

По ходу переговоров Мадуро настаивал на полной отмене санкций против запрета на экспорт нефти. Кроме того, президент Венесуэлы требовал снять персональные ограничения с него и других официальных лиц, а также вернуть контроль над нефтяной компанией PDVSA.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу направилась делегация США. Основной целью делегатов была встреча с представителями правительства Николаса Мадуро в рамках усилий, предпринимаемых Вашингтоном для скорейшего отдаления России от её союзников.

Ранее министр энергетики провинции Альберта в Канаде Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни внесли предложение о замене российской нефти канадским сырьём. По мнению Сэвидж, поставки из Канады — более удачное решение, чем транспортировка сырья из Венесуэлы.