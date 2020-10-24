«Нужно лечить психику»: Эрдоган ответил на слова Макрона о мусульманах

https://static.news.ru/photo/5af63c7e-15fb-11eb-9592-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещённом исламе».

Турецкий политик заявил, что Макрону следует «лечить свою психику». По словам Эрдогана, глава государства не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране.

Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики, — подчеркнул он.

Такое заявление Эрдоган сделал в ходе выступления в городе Кайсери, трансляция которого велась в его Twitter.

Накануне Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом во Франции. Он отметил, что 9 декабря представит законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей. В рамках инициативы власти страны намерены бороться с сепаратизмом мусульман через образование детей.

Кроме того, Макрон заявил, что в стране необходимо вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей.

Как писал NEWS.ru, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин преподаватель истории, географии и обществознания в Коллеж-Буа-д’Ольн Самюэль Пати был убит 18-летним уроженцем Москвы Абдулаком Анзоровым. Преступник также обезглавил свою жертву, опубликовав фотографию тела в соцсетях.

Помимо этого, Анзоров распространил в Интернете аудиозаписи на ломаном русском языке, где он заявляет, что совершённое им деяние — «месть за пророка». Вскоре он был ликвидирован полицейскими в коммуне Эраньи.

Пати погиб из-за того, что на одном из уроков демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, несколько лет назад опубликованные в скандально известном журнале Charlie Hebdo. Педагог показывал рисунки в рамках урока о свободе выражения в стране. При этом, как отмечают французские СМИ, он уважительно отозвался об исламской религии и даже предложил тем, кто не хочет видеть эти карикатуры, на время покинуть класс. Несмотря на это, его действия вызвали гнев местных исламистов.