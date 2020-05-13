На Украине заявили о ликвидации всех пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/09f9ba9e-9522-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о ликвидации всех пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

На территории зоны отчуждения все пожары в лесных массивах ликвидированы, — цитирует его ТАСС.

Глава республики добавил, что в Житомирской области пожароопасная ситуация также улучшилась. Там погашено большинство участков огня.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский наградил 22 пожарных, работавших в зоне ЧАЭС. Глава государства назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.