Пожары в зоне Чернобыля добрались до границы с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/2c9151de-8415-11ea-9113-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: www.dsns.gov.ua

Пожары, бушующие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, добрались до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работает там четвёртый день.

Граница от Белоруссии находится в 17 км от зоны возгорания, пожарные тушат тление и огонь, чтобы не допустить его распространение на территорию соседней страны. На данный момент огнеборцы уже ликвидировали два очага в районе Журбы, сообщает телеканал «112 Украина».

Применяются меры по недопущению перехода пожара на территорию Белоруссии, — говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Огонь тушат на территории четырёх лесничеств: Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовицкого. Пожарные ликвидируют возгорание и тление пеньков, торфяников, остатков древесины. По информации пресс-службы ГСЧС Украины, спасатели создали 640 км противопожарных полос. Тушат огонь более 1300 человек и порядка 300 единиц техники.

Ведомство уверяет, что угрозы саркофагу с радиационными отходами и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва готова оказать Киеву помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что подобных просьб пока не поступало.