В РФ заявили о готовности помочь Украине в тушении пожаров у Чернобыля

https://static.news.ru/photo/3f1c71f6-80ac-11ea-b871-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ MNSKOB/Global Look Press

Москва готова оказать Киеву помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что подобных просьб пока не поступало, передаёт РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МЧС РФ осуществляет постоянный мониторинг ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне на территории Украины.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения тлеют травяной настил, древесина и пеньки в тех метах, где происходило горение. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины. По её данным, тушение пожаров осуществляют ГАЗО совместно с подразделениями ГСЧС. На места тления сброшено уже 240 тонн воды.