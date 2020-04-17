В РФ заявили о готовности помочь Украине в тушении пожаров у Чернобыля

Москва готова оказать Киеву помощь в ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что подобных просьб пока не поступало, передаёт РИА Новости.
Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что МЧС РФ осуществляет постоянный мониторинг ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне на территории Украины.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения тлеют травяной настил, древесина и пеньки в тех метах, где происходило горение. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины. По её данным, тушение пожаров осуществляют ГАЗО совместно с подразделениями ГСЧС. На места тления сброшено уже 240 тонн воды.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен