Зеленский наградил спасателей за тушение пожара в Чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/54a4187c-87c2-11ea-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, участвовавшим в тушении масштабного пожара в Чернобыльской зоне.

Во время рабочей поездки в Киевскую область глава страны облетел зону пожара, а также встретился с работниками ГСЧС Украины.

Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолёта, мы увидели настоящий результат вашего труда, — сказал он на встрече.

Зеленский назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.

ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.

Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд, писал NEWS.ru.