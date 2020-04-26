Зеленский наградил спасателей за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 22 спасателям, участвовавшим в тушении масштабного пожара в Чернобыльской зоне.
Во время рабочей поездки в Киевскую область глава страны облетел зону пожара, а также встретился с работниками ГСЧС Украины.
Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолёта, мы увидели настоящий результат вашего труда, — сказал он на встрече.
Зеленский назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.
ЧП в районе ЧАЭС зафиксировали 4 апреля 2020-го. Вскоре украинские силовики задержали подозреваемого в поджоге. Возбуждено уголовное дело. По словам фигуранта, он устроил ЧП ради забавы.
Огонь успел добраться до границы с Белоруссией. Пожарный поезд из Коростени прибыл к населённому пункту Журба в Житомирской области и работал там несколько дней подряд, писал NEWS.ru.
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