Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне после пожара в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/3bd46956-78ee-11ea-93ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Радиационный фон не превысил допустимых значений после пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, рассказали представители Роспотребнадзора.

В Российской Федерации радиационная обстановка не изменилась, — передаёт сообщение РИА Новости.

Площадь пожара на территории зоны отчуждения увеличилась до 35 га. По данным Госслужбы Украины по ЧС, распространению огня способствует сильный ветер. На место пожара направили авиацию. В тушении участвуют два вертолёта Ми-8. Пожарные сбросили 72 тонны воды.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.

И. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раза. Однако такая ситуация только внутри очага.