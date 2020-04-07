Площадь пожара в зоне отчуждения ЧАЭС увеличилась до 35 гектаров

https://static.news.ru/photo/60515d90-78c9-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

Площадь пожара на территории Чернобыльской зоны отчуждения увеличилась до 35 га. По данным Госслужбы Украины по ЧС, распространению огня способствует сильный ветер.

По состоянию на 14.15 в результате порыва ветра произошло распространение огня по травяному настилу на 7, 8, 9 и 11 кварталы Котовского лесничества площадью до 35 га, — говорится в сообщении ведомства.

На место пожара направили авиацию. В тушении участвуют два вертолёта Ми-8. Пожарные сбросили 72 тонны воды, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.