Киевские силовики поймали вероятного поджигателя леса в чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/91bdfede-7805-11ea-8387-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Полиция Киевской области поймала гражданина, подозреваемого в поджоге леса на территории чернобыльской зоны отчуждения. Им оказался 27-летний житель села Раговка. По его словам, он совершил преступление ради забавы — подпалил траву и мусор в трёх местах.

Ветер разнёс огонь дальше, и с большим костром молодой человек справиться уже не смог, передаёт официальный сайт ведомства.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Для ликвидации очага возгорания была привлечена авиация. Из города Нежин вылетели два самолёта АН-32П ГСЧС, а также вертолёт МИ-8. Помимо этого, на месте работает 91 пожарный и 18 единиц специальной техники. Главной проблемой для ликвидации пожара является высокий радиационный фон. Предприятия внутри зоны работают в штатном режиме.

Как ранее сообщал NEWS.ru, и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раз. Однако такая ситуация только внутри очага.

К тушению пожара привлекли авиацию. Было сброшено около 64 тонн воды. В ликвидации задействованы 140 человек и десятки технических средств.