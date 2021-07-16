Немцы возмутились позицией США по «Северному потоку — 2»

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью об итогах переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтоне, в ходе которых поднималась тема газопровода «Северный поток — 2».

Издание напомнило, что на пресс-конференции после встречи лидеров двух стран Меркель заявила о различающихся позициях по проекту. Публикация вызвала отклик читателей. В комментариях они не скрывали , что возмущены стараниями Белого дома по продвижению своих интересов.

Совершенно очевидно, что США заинтересованы в поставках своего сжиженного газа. Танкерами. Поэтому удобный газопровод из России для них как бельмо на глазу. Насколько надёжный партнёр США, неизвестно: при Трампе обсуждали и вводили различные пошлины, чтобы продавливать американские интересы. И при Байдене ничего из этого не отменили, — подчеркнул один из читателей.

Другие были также недовольны давлением Вашингтона на Берлин: «Что Байден понимает неверно: „Северный поток — 2“ не делает нас более зависимыми от России, он делает нас более независимыми от Украины», «В США вот уже несколько лет существует сопротивление „Северному потоку — 2“, а по какой причине возникло это сопротивление, никто так и не объяснил», «О надёжности России как поставщика: с 70-х годов мы покупаем газ у русских, всё началось в разгар холодной войны. И уже тогда с американской стороны раздавались те же стенания».

Ранее стало известно, что запуск «Северного потока — 2» не должен лишить Украину статуса газового транзитёра, это единственная позиция, касающаяся проекта, по которой у США и Германии совпадают мнения. В остальном Вашингтон и Берлин имеют разногласия, заявили на совместной пресс-конференции американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Ангела Меркель.