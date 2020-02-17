https://static.news.ru/photo/159d7c9c-5188-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Копенгаген Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Международная консалтинговая компания ECA International составила рейтинг лучших для проживания городов Европы. На первом месте оказался датский Копенгаген.

Отмечается, что эксперты компании оценивали такие факторы, как доступность медицинских услуг, состояние жилого фонда и качество коммунальных услуг. Также учитывалась безопасность, наличие инфраструктуры, доступ к зонам отдыха и климат. Традиционно, в рейтинге лидируют города Северной Европы и Швейцарии.

В пятерку лучших для жизни городов, кроме датской столицы, специалисты ECA International включили Берн (Швейцария), Гаага (Нидерланды), Женева (Швейцария) и Ставангер (Норвегия).

Помимо этого, в рейтинг вошли Эйндховен и Амстердам (Нидерланды), Базель (Швейцария), Дублин (Ирландия), Люксембург (Люксембург) и Гетеборг (Швеция). А вот Лондон оказался только на 47 месте из-за плохих показателей безопасности и экологической ситуации. Среди неевропейских городов лучшими оказались канадские Ванкувер и Торонто.

Как ранее писал NEWS.ru, Казань стала лучшим российским городом по качеству жизни. Вторую строчку рейтинга занял Грозный, третью — Тюмень.