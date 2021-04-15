Эксперт рассказал, в каком случае переговоры Путина и Байдена сорвутся

https://static.news.ru/photo/d0ed4cd4-9de5-11eb-96cf-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом могут быть сорваны из-за военных действий на юго-востоке Украины. Об этом заявил профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена Том Сауэр.

Если всё действительно пойдёт под откос, то есть вероятность, что этим летом никакого двустороннего саммита не будет, — сказал профессор журналистам издания Lenta.ru.

По его словам, конфликт в Донбассе невыгоден как России, так и Украине. Но нельзя его полностью исключать.

Сауэр считает, что Путин и Байден в ходе встречи могут договориться по тем вопросам, в которых интересы двух стран совпадают. Это темы нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом, изменения климата, а также по ситуации в Афганистане. Эксперт убеждён, что если политики смогут достигнуть прогресса хоть по одному вопросу, то появится пространство для переговоров по другим темам.

13 апреля Байден позвонил Путину и предложил в ближайшие месяцы провести встречу на территории третьей страны. На ней будут подняты актуальные вопросы отношений двух государств. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит Россия — США может состояться предстоящим летом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие несколько недель не получится организовать встречу между Байденом и Путиным. Он добавил, что глава Белого дома сделал предложение по встрече и решение следует принять российскому лидеру.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Москва «фактически ставит» условия президенту США Джо Байдену в ответ на его предложение провести совместный саммит. Он считает, что весьма осторожное отношение России к предстоящему мероприятию является весьма оправданным.