Кремль не сможет в ближайшее время организовать встречу Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/6fff9f54-9dd0-11eb-955a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организовать двустороннюю встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ближайшие несколько недель не получится. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что Байден предложил Путину встретится в предстоящие недели. Журналисты спросили у Пескова, о чем идёт речь: о Климатическом саммите или двусторонней встрече?

Нет, двустороннюю встречу, разумеется, не получится так быстро организовать, вопрос по-прежнему находится в стадии анализа. Это первое. И второе — конечно же, речь идёт, наверное, о запланированном на следующую неделю Климатическом саммите, — ответил представитель Кремля.

По его словам, вопрос участия российской стороны в Климатическом саммите находится в стадии обсуждения. Песков также отметил, что новые ограничительные меры со стороны США не будут способствовать встрече Путина и Байдена.

То, что, скажем так, обсуждаемые, вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, это однозначно, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что Байден сделал предложение по встрече и решение следует принять российскому лидеру.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что встреча президентов России и США может помочь стабилизировать отношения между странами. Она подчеркнула, что у Вашингтона стоит задача иметь предсказуемые отношения с Москвой.

13 апреля Байден позвонил Путину. В ходе разговора глава Белого дома предложил в ближайшие месяцы провести саммит на нейтральной территории. В ходе этого мероприятия стороны смогут обсудить полный спектр вопросов отношений между странами.