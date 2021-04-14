В США считают, что саммит Путина и Байдена помог бы стабилизации отношений

https://static.news.ru/photo/ca02b7a4-9d47-11eb-a0d5-96000091f725_660.jpg Фото: Shen Ting/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может помочь стабилизировать отношения Вашингтона с Москвой. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Наша задача в США — иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения, и, конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе, — цитирует её ТАСС.

13 апреля Байден позвонил Путину. В ходе разговора глава Белого дома предложил в ближайшие месяцы провести саммит на нейтральной территории. В ходе этого мероприятия стороны смогут обсудить полный спектр вопросов отношений между странами.

Как писал NEWS.ru, Австрия готова предоставить свою площадку для переговоров Путина и Байдена, если стороны захотят провести встречу на её территории. Об этом заявили в австрийском МИД. С таким же предложением выступила Чехия.