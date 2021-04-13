Встреча Путина с Байденом может пройти в Вене

https://static.news.ru/photo/bfd8457e-9c88-11eb-9a45-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Австрия всегда готова предоставить в распоряжение свою площадку для проведения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, если стороны решат провести встречу на её территории. Об этом сообщили в австрийском МИД.

Такое заявление сделали в Вене в ответ на вопрос, готова ли страна стать местом проведения саммита. Отмечается, что Австрия предлагала свою площадку для подобной встречи и в прошлом.

Решение о том, проводить ли такой саммит, когда и где, остаётся за обеими странами. Австрия, конечно, всегда будет в распоряжении участников переговоров на высоком уровне всех видов, — сообщила ТАСС представитель австрийского внешнеполитического ведомства.

Как писал NEWS.ru, Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Главы государств, по мысли американского лидера, должны обсудить в ходе встречи полный спектр вопросов двусторонних отношений.