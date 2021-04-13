Байден вступился за Украину в телефонном разговоре с Путиным

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе контроль над вооружением и актуальные проблемы безопасности. Отмечается, что американский президент
Кроме того, Байден заявил в ходе разговора, что США будут стоять на защите своих национальных интересов в случае деструктивных действий со стороны Москвы, таких как кибератаки и вмешательство в выборы.
Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит. Главы государств, по мысли американского лидера, должны обсудить в ходе встречи полный спектр вопросов двусторонних отношений.
Как сообщал NEWS.ru, американская разведка опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия в ближайшее время останется ведущей угрозой для США в киберпространстве. Кроме того, в спецслужбе выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».