США назвали Россию главной угрозой в киберпространстве

https://static.news.ru/photo/cd410dac-9c6c-11eb-b480-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия в ближайшее время остаётся ведущей угрозой для США в киберпространстве, утверждается в докладе американской разведки.

Мы считаем, что Россия останется ведущей киберугрозой по мере того, как она улучшает и задействует свой потенциал в области шпионажа и влияния. Россия продолжает избирать целью критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и контрольные системы индустрии, в США и в странах-партнёрах и союзниках США, — цитирует РИА Новости доклад.

Кроме того, в американской разведке выразили уверенность, что Россия считает кибератаки «приемлемым вариантом для сдерживания противников, контролирования эскалации и осуществления конфликтов».

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» обвинения в кибератаках, которые выдвинули США в адрес России. Он подчеркнул, что власти не имеет никакого отношения к этим диверсиям. Вместе с тем он не исключил, что в некоторых подобных преступлениях могут участвовать хакеры, живущие на территории России или имеющие российское гражданство. Он добавил, что американская сторона не желает сотрудничать с Москвой в этой сфере, не предоставляя доказательств причастности российских властей к этим инцидентам.

Ранее американская Служба разведки сообщила, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке.