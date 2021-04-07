Патрушев отверг обвинения США в российских кибератаках

https://static.news.ru/photo/4dcb44a6-97b8-11eb-a135-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал «очередным огульным обвинением» обвинения в кибератаках, которые выдвинули США в адрес России. Он подчеркнул, что власти не имеет никакого отношения к этим диверсиям.

Вместе с тем он не исключил, что в некоторых подобных преступлениях могут участвовать хакеры, живущие на территории России или имеющие российское гражданство.

Мы многократно говорили американцам: если у вас есть подозрения, направьте нам конкретную информацию, мы разберёмся. Не дают, — посетовал Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что американская сторона не желает сотрудничать с Москвой в этой сфере, не предоставляя доказательств причастности российских властей к этим инцидентам. При этом Россию выставляют «чуть ли не главным агрессором в киберпространстве».

Секретарь Совбеза отметил, что необходимость обсудить вопросы кибербезопасности, особенно с учётом выдвигаемых обвинений, назрела уже давно.

Ранее американская Служба разведки сообщила, что Россия стоит за кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWind, которая произошла в марте 2020 года. Тогда хакерам удалось внедрить в обновление программного обеспечения вирус Orion, который скачали тысячи пользователей, в том числе правительственные учреждения и более 400 крупнейших предприятий страны. В России на самом высоком уровне отрицают обвинения в причастности к кибератаке, писал NEWS.ru.