В США заявили, что Россия за кибератики санкциями не отделается

https://static.news.ru/photo/49ba6406-7462-11eb-a6e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ответ США на якобы совершённые Россией кибератаки на американскую инфраструктуру может включать не только санкции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ранее западные СМИ сообщали о том, что в конце 2020 года атакам хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds подверглись Пентагон, Минфин, Госдепартамент США, а также министерства внутренней безопасности, торговли, энергетики и Национальное агентство по ядерной безопасности. Салливан сообщил, что разведывательное сообщество США проводит дальнейшую работу по определению причастных и масштаба ущерба.

Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции, — цитирует его ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что занимавший в то время пост главы Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабным кибератакам на ряд ведомств и частных компаний страны. По его словам, хакеры предприняли значительные усилия по внедрению вредоносного кода в системы правительства и частных компаний не только США, но и по всему миру, используя программное обеспечение третьей стороны.