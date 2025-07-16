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16 июля 2025 в 13:41

«Сможет это сделать»: Зеленский указал на главное отличие Трампа от Байдена

Зеленский заявил, что Трамп сможет закончить конфликт, в отличие от Байдена

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американский президент Дональд Трамп сможет закончить конфликт на Украине, в отличие от 46-го хозяина Белого дома Джо Байдена, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит Newsmax, этим нынешний глава Соединенных Штатов отличается от своего предшественника.

Байден не смог закончить эту войну, я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет их главным отличием, — отметил президент Украины.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, принятое США, Североатлантическим альянсом и Евросоюзом решение о военных поставках Украине воспринимается в Киеве как сигнал к продолжению вооруженного конфликта с Москвой. По его словам, Киев не видит в нем посыла к разрешению кризисной ситуации.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что заявление Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ. Он указал, что если хозяин Белого дома действительно хотел сказать только то, что прозвучало по поводу Украины, то пока все ограничилось лишь свистком.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джо Байден
Украина
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