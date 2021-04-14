«Ставит условия»: Пушков о реакции Кремля на предложение Байдена о саммите

https://static.news.ru/photo/21dcb1b6-1704-11eb-9d8a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва фактически «ставит условия» президенту США Джо Байдену в ответ на его предложение провести совместный саммит по климату. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале Пушков написал о том, что «весьма осторожное» отношение Москвы к предложению Байдена является оправданным.

Слова, на которые в Вашингтоне горазды, должны сопрягаться с конкретными делами со стороны американской администрации, — написал российский сенатор.

Пушков полагает, что заявление «Вашингтона о том, что он «будет наказывать Россию, когда посчитает нужным», является нерабочим и было отвергнуто Москвой.

Сенатор уверен, что Москва «фактически ставит условия» американскому президенту: новые санкции против РФ станут препятствием для проведения саммита, это станет «ударом по авторитету» Байдена.

Приглашение принять участие в виртуальном саммите по климату Владимир Путин получил от Джо Байдена 2 апреля, на этом мероприятии лидеры стран намереваются обсудить глобальные вопросы экологии и совместную борьбу с изменением климата. Об этом писал NEWS.ru.