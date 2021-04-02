США пригласили Путина на саммит по климату

https://static.news.ru/photo/e0b2c9b8-93a0-11eb-874e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин получил приглашение на саммит по климату, который организуют Соединённые Штаты. Однако никаких деталей пока нет, подробности уточняются по дипломатическим каналам. Об этом в пятницу, 2 апреля, в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что приглашение, адресатом которого является Путин, действительно было получено. Однако детали пока отсутствуют.

Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее представители американского правительства заявляли, что президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату 40 мировых лидеров. Переговоры состоятся 22–23 апреля в формате онлайн.

Как передавал NEWS.ru, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что последние события в двусторонних отношениях стали причиной того, что российский дипломат не стал выступать на недавней встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом.

По мнению Полянского, было бы нелогично что-либо говорить на этой встрече.