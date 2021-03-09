Названа новая версия катастрофы пропавшего малазийского Boeing

https://static.news.ru/photo/d33553a4-80f0-11eb-843a-96000091f725_660.jpg Фото: Zhang Jiansong/Global Look Press

В деле о пропавшем семь лет назад малазийском Boeing 777 рейса MH370 появилась новая версия. Согласно новой гипотезе, воздушное судно разбилось после потери управления экипажем.

Ранее одной из основных версий были действия пилота, который якобы намеренно утопил лайнер в Индийском океане, совершив таким образом самоубийство.

Новое предположение эксперты озвучили, изучив фрагмент крыла, найденный в Северной Африке, сообщает Daily Mail. Предполагается, что он принадлежит пропавшему самолёту. Фрагмент нашли в августе 2020 года. Находка вновь подняла вопрос о таинственном исчезновении лайнера.

Воздушное судно на большой скорости столкнулось с поверхностью океана. Обломки могут находиться на дне примерно в двух тысячах километров от мыса Луин на юго-западном побережье Австралии. Этот район отличают глубокие каньоны и подводные возвышенности. Из-за этого в ходе поисков не были исследованы обширные участки.

Самолёт MH370 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines последний раз связывался с управлением воздушного движения во время полёта над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя лайнер признали потерпевшим катастрофу, а 239 находившихся на борту человек — погибшими.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявлял, что власти страны не исключают версии о преступном сговоре в истории с исчезновением лайнера. Незадолго до этого экс-премьер Австралии Тони Эбботт предположил, что руководство Малайзии изначально было уверено в самоубийстве пилота, приведшем к массовой гибели людей.