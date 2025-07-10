Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 19:42

Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио

Захарова заявила, что не заметила подмигиваний Лаврову со стороны Рубио

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову перед началом встречи в Малайзии. Так дипломат отреагировала на слова журналиста CNN Кайли Этвуд, которая отметила, что Рубио подмигнул Лаврову после вопроса прессы о новых антироссийских санкциях.

Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Лавров предпочел надеть для гала-ужина по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН европейский костюм, включающий белую рубашку без галстука. При этом традиционно на мероприятие министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.

До этого представитель МИД РФ опубликовала фото с Лавровым и его китайским коллегой Ван И, сопроводив публикацию подписью «ВанЛав». Таким способом Захарова решила подчеркнуть связь Москвы и Пекина. Снимок был сделан на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре.

Мария Захарова
Сергей Лавров
Марко Рубио
Малайзия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где откроется штаб-квартира «коалиции желающих»
Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.