Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио Захарова заявила, что не заметила подмигиваний Лаврову со стороны Рубио

Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что не видела, подмигивал ли госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову перед началом встречи в Малайзии. Так дипломат отреагировала на слова журналиста CNN Кайли Этвуд, которая отметила, что Рубио подмигнул Лаврову после вопроса прессы о новых антироссийских санкциях.

Я не видела, кто кому подмигивал, но я видела, кто задавал вопрос про санкции — со спины этот человек был похож на Дэнни Де Вито, — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Лавров предпочел надеть для гала-ужина по случаю проведения мероприятий по линии АСЕАН европейский костюм, включающий белую рубашку без галстука. При этом традиционно на мероприятие министры надевают специально сшитые для них национальные рубашки той страны, которая является председателем АСЕАН.

До этого представитель МИД РФ опубликовала фото с Лавровым и его китайским коллегой Ван И, сопроводив публикацию подписью «ВанЛав». Таким способом Захарова решила подчеркнуть связь Москвы и Пекина. Снимок был сделан на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре.