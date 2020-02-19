https://static.news.ru/photo/d99ee87e-531d-11ea-8f92-fa163e074e61_660.jpg Наджиб Разак Фото: Chris Jung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак заявил, что власти страны не исключают версию о преступном сговоре в истории с исчезновением малайзийского лайнера в марте 2014 года. Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии изначально знало, что пилот совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Чёрные ящики и речевые самописцы не были найдены и, следовательно, не было убедительных доказательств, несёт ли пилот единоличную или совместную ответственность, — заявил порталу Free Malaysia Today Разак.

Он также сообщил, что пилот являлся активным членом оппозиционной партии и был связан с её лидером. По его словам, у правительства было несколько причин полагать, что пилот самолёта причастен к произошедшему, так как передатчики самолёта были отключены, когда он должен был войти в воздушное пространство Вьетнама.

Как писал NEWS.ru, высшие чины малайзийского правительства с самого начала понимали, что в 2014 году самолёт пропал над Индийским океаном по причине совершённого его пилотом суицида, заявил Тони Абботт, занимавший пост премьер-министра Австралии в момент происшествия. Политик считает также, что страны, граждане которых находились на борту пропавшего воздушного судна, должны провести собственное доскональное расследование трагедии.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на его борту находились 239 человек. Предполагается, что самолёт потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. По итогам трехлетней поисковой операции, обломки воздушного судна так и не были найдены.