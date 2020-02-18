https://static.news.ru/photo/9d0d9f6a-52e4-11ea-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/Global Look Press

Высшие чины малайзийского правительства с самого начала понимали, что в 2014 году самолёт пропал над Индийским океаном по причине совершённого его пилотом суицида, заявил Тони Абботт, занимавший пост премьер-министра Австралии в момент происшествия.

Политик считает также, что страны, граждане которых находились на борту пропавшего воздушного судна, должны провести собственное доскональное расследование трагедии, сообщает The Australian.

Я очень чётко понимал, что высшие чины малайзийского правительства с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не буду говорить, кто кому и что сказал, но мне было совершенно ясно, что они прекрасно понимали, что именно это и произошло, — сказал Абботт журналистам.

Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года, на его борту находились 239 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, независимый техэксперт Юрий Антипов считает, что между крушением Boeing рейса МН17 в Донбассе и исчезновением малайзийского Boieng 777 рейса MH370 есть взаимосвязь. Технический специалист настаивает на этом и утверждает, что провёл длительное расследование двух авиакатастроф.