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10 июля 2025 в 16:59

Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

Марко Рубио (слева) и Сергей Лавров (справа) на встрече в Малайзии Марко Рубио (слева) и Сергей Лавров (справа) на встрече в Малайзии Фото: МИД РФ

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в соцсети X. При этом, уточнила она, в начале встречи никаких заявлений не было.

Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову, — написала Этвуд.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото с Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Дипломат сопроводила публикацию подписью «ВанЛав». Снимок был сделан на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре.

В МИД до этого объяснили происхождение странного шума во время онлайн-брифинга Захаровой. По данным ведомства, в одном из корпусов министерства произошла авария, после которой подтопило подвальные помещения. После этого в здании автоматически запустились системы пожаротушения. Шум длился около 20 минут.

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