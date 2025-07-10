Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Малайзии подмигнул министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, сообщила журналистка CNN Кайли Этвуд в соцсети X. При этом, уточнила она, в начале встречи никаких заявлений не было.

Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову, — написала Этвуд.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото с Лавровым и его китайским коллегой Ван И. Дипломат сопроводила публикацию подписью «ВанЛав». Снимок был сделан на полях конференции АСЕАН, которая прошла в Куала-Лумпуре.

В МИД до этого объяснили происхождение странного шума во время онлайн-брифинга Захаровой. По данным ведомства, в одном из корпусов министерства произошла авария, после которой подтопило подвальные помещения. После этого в здании автоматически запустились системы пожаротушения. Шум длился около 20 минут.