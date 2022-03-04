Нарышкин: Запад пытается разрушить Россию

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Запад стремится не просто обнести Россию железным занавесом, но и разрушить её. Он также отметил, что, чем успешнее развивается спецоперация ВС РФ на Украине, тем сильнее становится «истерика у США и других стран НАТО».

Маски сброшены. Запад не просто пытается обнести Рос­сию новым железным занавесом. Речь идёт о попытках раз­рушения нашего государства — его «отмены», как принято сейчас говорить в «толерантной» либерал-фашистской среде. <...> Что самое отвратительное, делается это под лживые лозунги о необходимости защиты суверенитета Украины и европейской безо­пасности, — сказал Нарышкин, слова которого приводятся на сайте СВР.

Он отдельно отметил, что США и НАТО намерены затянуть мирное урегулирование украинского конфликта и готовы пойти на всё, чтобы Россия увязла в нём. Нарышкин также рассчитывает, что через нынешнюю ситуацию на Украине РФ сможет выработать новые механизмы взаимодействия с Западом, а также разрешить проблемы на постсоветском пространстве.

Нынешний конфликт на Украине — хоро­ший повод провести основательную ревизию международно-правовых режимов и обязательств. Конфликт на постсоветском пространстве, если кто не заме­тил, не прекращается вот уже тридцать лет, и вот теперь у Рос­сии есть реальный шанс положить этому конец, — добавил глава СВР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Второй раунд переговоров России и Украины о прекращении боевых действий проходит 3 марта в Белоруссии. Он стартовал в Беловежской Пуще. Украинская сторона прибыла туда на вертолётах.