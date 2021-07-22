На Украине откроют уголовное дело о госизмене Зеленского

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований страны открыть уголовное дело по возможной госизмене лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает 5 канал (Украина).

Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 112 (государственная измена) зарегистрировать и внести в единый реестр досудебных расследований, — заявил экс-депутат Верховной рады Андрей Тетерук.

Он является одним из авторов иска. Уголовное дело связано со срывом операции по задержанию людей, якобы связанных с так называемой ЧВК Вагнера.

В июле 2020 года в Минске была задержана группа россиян. Сообщалось, что они готовили массовые беспорядки на территории Белоруссии. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что произошедшее является ошибкой, поскольку россияне планировали улететь в другую страну через территорию Белоруссии. После допроса их отпустили. Позже стало известно, что операцию по захвату россиян курировали украинские спецслужбы. Один из её представителей рассказал журналистам, почему она была провалена.

В декабре того же года бывший глава Украины Пётр Порошенко заявил, что он причастен к задержанию россиян в Минске. По словам политика, ещё в 2018 году он инициировал операцию против россиян, которые будто бы были военными из ЧВК Вагнера. Порошенко также сообщил, что стриминговый сервис Netflix планирует снять фильм о произошедшем.